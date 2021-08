Stacja ładowania samochodów elektrycznych w Oświęcimiu. Powstanie na parkingu wielopoziomowym przy oświęcimskim dworcu PKP [ZDJĘCIA] Bogusław Kwiecień

Do końca roku na parkingu wielopoziomowym typu park & ride przy dworcu PKP w Oświęcimiu powstanie stacja ładowania samochodów elektrycznych. Będzie to punkt całodobowy, w którym jednocześnie będą mogły "zatankować się" prądem trzy samochody. Na parkingu przy ul. Powstańców Śląskich jest już wydzielone miejsce pod stację, które miasto użyczyło firmie Greenway. Będzie to pierwsza stacja ładowania "elektryków" w Oświęcimiu i okolicy.