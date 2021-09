Stadion Sandecji coraz bardziej zielony. Nowa murawa już przy Kilińskiego [ZDJĘCIA]

– Jeśli nie pojawią się jakieś anomalia pogodowe typu miesiąc ulew, murawa ma być w pełni gotowa do rozgrywania na niej meczów już w połowie przyszłego miesiąca – mówił nam w połowie września prokurent spółki Sądecka Infrastruktura Komunalna, czuwającej nad realizacją inwestycji, Krzysztof Zdrojewski.

Nowy stadion Sandecji o pojemności 4,5 tysiąca miejsc ma być gotowy do połowy 2023 roku. Koszt realizacji inwestycji to ponad 50,6 mln zł. Piłkarze trenera Dariusza Dudka na czele z trenerem liczą na szybki powrót do Nowego Sącza i rozgrywanie meczów w ramach rozgrywek Fortuna 1 Ligi u siebie. – Budujemy stadion i z niecierpliwością czekam na to, żeby nie jeździć po całej Polsce, tylko grać już na Kilińskiego – przyznał po niedzielnym spotkaniu z ŁKS w Łodzi (0:1) szkoleniowiec sądeczan.