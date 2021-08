Stary Sącz. Prace przy dawnej Galerii pod Piątką przeniosły się już do środka budynku [ZDJĘCIA]

Stary Sącz to miejsce szczególne na kulturalnej mapie Małopolski. Odbywają się tu liczne festiwale: muzyczne (Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej, Pannonica Festival, Sącz Jazz Festiwal), teatralne (na razie zaplanowany - Jesienny Festiwal Teatralny, Festiwal KAWKA), filmowe (Beskidzka Kanikuła Filmowa „Peryferiada”) czy podróżnicze (Bonawentura), a od wielu lat Stary Sącz gości artystów z całego świata podczas letnich plenerów artystycznych. Dodatkowym atutem „miasteczka z klimatem” jest fakt, że w najbliższym czasie oddana zostanie do użytku nowoczesna galeria, która powstała w miejsce Galerii pod Piątką. To właśnie w nowo powstającym miejscu zrodziła się idea Galerii IMO, które w myśl jej twórców ma stanowić „nowoczesne, wielowymiarowe miejsce spotkań i dialogu”.

- Nazwa IMO ma różne odniesienia, przede wszystkim jest popularnym akronimem wyrażenia In My Opinion (ang. moim zdaniem). Dążymy do pokazania wielogłosowości współczesnego świata poprzez prezentację różnorodnych postaw artystycznych w wielu dziedzinach sztuki. Chcemy, aby IMO było miejscem debaty artystycznej i miejscem budowania wspólnoty – wyjaśnia Wojciech Knapik, dyrektor CKiS im Ady Sari w Starym Sączu.