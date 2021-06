"Strefa Wypoczynku Bulwary" otwiera się na plantach nad Sołą w Oświęcimiu. Czynna będzie codziennie przez całe wakacje Bogusław Kwiecień

Strefa Wypoczynku Bulwary nad Sołą w Oświęcimiu otwiera się od najbliższej soboty, 26 czerwca Urząd Miasta w Oświęcimiu

Od najbliższej soboty, 26 czerwca do końca wakacji na plantach nad Sołą w Oświęcimiu będzie działać "Strefa Wypoczynku Bulwary". Jest to już stała od kilka lat propozycja wakacyjna urzędu miasta dla mieszkańców i gości odwiedzających Oświęcim, którzy nad rzeką, w cieniu drzew mają świetne warunki do znalezienia wytchnienia.