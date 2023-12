Strzelanina w Tymbarku. Sprawca na wolności. Ma zakaz zbliżania się do poszkodowanego Remigiusz Szurek

Powodem całej awantury miało być było uszkodzenie szyby w pojeździe 37-latka, którego miał dokonać o rok starszy mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę i plecak moro zdjęcie poglądowe; archiwum Gazeta Krakowska

Do takich scen nie dochodzi zbyt często. Był poniedziałek 11 grudnia około godz. 13, gdy pod jednym ze sklepów sieci Biedronka doszło do postrzelenia mężczyzny. 37-letni poszkodowany mieszkaniec gminy Tymbark w stanie, który nie zagrażał jego życiu, trafił do szpitala. Sprawca, niepozorny 38-latek, został przesłuchany przez prokuraturę. W Internecie krąży filmik z ujęcia sprawcy przez... samego poszkodowanego. Jak udało nam się ustalić został on już wypuszczony na wolność.