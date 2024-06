Sukces dziewcząt MDP OSP Kęty Podlesie w zawodach na szczeblu Małopolski z zasad udzielania pierwszej pomocy

Kęcka ekipa zdobyła w rywalizacji 315 punktów. Walka o obsadę miejsc na podium trwała do ostatniej konkurencji.

– Zabrakło nam zaledwie kilku, aby znaleźć się na podium. Miejsce w pierwszej „dziesiątce” Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Małopolsce jest bardzo dobrym wynikiem – podkreślają w kęckiej placówce OSP.

Jak podkreślają kęccy druhowie, uczestnicy rywalizacji mogli się sprawdzić w bardzo realistycznych sytuacjach, co wzbogaciło dziewczęta MDP OSP Kęty Podlesie w wiele cennych nowych doświadczeń, a druhny już prezentują wysokie umiejętności, co zademonstrowały podczas rywalizacji w Zakliczynie. Dziewczęta podchodzą do swoich obowiązków z pasją, co pozwala im się wykazać w sytuacjach stresowych ogromnym opanowaniem, a to jest bardzo ważna cecha w pracy ratownika.

Konrad Sikorski/ FB OSP Kęty Podlesie