Świąteczne śledzie w śmietanie z żurawiną i jabłkiem [PRZEPIS]

SKŁADNIKI:

½ kg śledzi matiasów

1 jabłko

1 cebula czerwona

5 dag suszonej żurawiny

6 łyżek śmietany 18%

sok z ½ cytryny

szczypta cukru

sól

pieprz

PRZYGOTOWANIE:

1. Śledzie moczyć dobę we wodzie. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Posolić i odstawić na 15 minut.

2. Jabłko obrać i zetrzeć na tarce o dużych oczkach. Przełożyć do miski. Dodać śmietanę, cebulę, żurawinę oraz sok z cytryny. Dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Doprawić do smaku cukrem, solą oraz pieprzem.

3. Dodać śledzie. Wymieszać i odstawić na godzinę w chłodne miejsce, aby śledzie się „przegryzły”. Gotowe śledziki wyłożyć na talerz.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna Kuchnia Kasi”