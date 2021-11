Święto Niepodległości. W klubie garnizonowym akcja „Dzień szacunku dla munduru"

Pokazuje oryginalne mundury, które zbiera od 30 lat. Zdobywał je od innych kolekcjonerów z całego świata, niektóre są od członków rodzin zmarłych żołnierzy. - To kosztowne hobby. Oryginalny czerwony beret z 1958 r. to koszt rzędu 500 zł, a mundur trzeba zapłacić około 2000 zł - nie kryje. Ma też kolekcję broni, ale jej nie zaprezentowano na wystawie z uwagi na ograniczenia lokalowe. Są za to emblematy i spadochron. - Wiele z tych eksponatów to unikaty w skali kraju, pozostały tylko w jednym egzemplarzu - nie kryje Nowotny.

W ramach upamiętnienia Ojców Niepodległości wystawa prezentuje postacie Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i gen. Stanisława Sosabowskiego.

W klubie garnizonowym w ramach Święta Niepodległości ma się też odbyć koncert muzyki i pokaz filmów.