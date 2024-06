Świnica w samotności. Słynny szczyt w Tatrach robi wielkie wrażenie, zwłaszcza gdy jesteśmy tam sami ZDJĘCIA

Wierzchołek Świnicy znajduje się na wysokości 2302 metrów. Szczyt leży w Tatrach Wysokich w grani głównej Tatr. Jest to piękne miejsce widokowo, na które każdego roku w sezonie letnim wybiera się tysiące turystów. Wielu wybiera ten szczyt, bo można skrócić sobie tam drogę "podjeżdżając" kolejką linową na Kasprowy Wierch.

Choć to popularny szczyt, można tam znaleźć ciszę i spokój. By to osiągnąć, najlepiej wybrać się w gry z samego rana. Jest to zresztą rekomendowane przy wszelkich innych wyprawach. Wychodzenie w góry skoro świt powoduje, że mamy większą szansę na osiągnięcie celu naszej wyprawy i uniknięcia burz. Te zazwyczaj występują w Tatrach w godzinach popołudniowych.

Na Świnicy doszło do jednego z najtragiczniejszych wypadków burzowych w Tatrach. W 1939 roku w czasie burzy na szczycie była kilkunastoosobowa grupa turystów. W wyniku burzy zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych.