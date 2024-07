Synoptycy ostrzegają przed upałami. We wtorek termometry w Krakowie pokażą 30 stopni. W środę możliwe też gwałtowne burze

Synoptycy wydali ostrzeżenie przed nadchodzącymi upałami. Obowiązuje ono od dzisiaj, 9 lipca od godz. 11.30. "Według prognoz, temperatury maksymalne we wtorek i środę, będą się wahać od 28 do 31 stopni, a w kolejnych dniach od 32 do 35 stopni. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 23 stopni. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc" - podaje krakowski magistrat.

Jak się chronić przed upałami?

Osoby starsze: zwykle przyjmują większe ilości leków; podczas upałów, gdy organizm się odwadnia, stężenie leków w organizmie może się zwiększyć nawet do zagrażającego życiu, w związku z tym powinny one bardzo uważnie monitorować swoje samopoczucie, a przede wszystkim stosować się do zaleceń związanych z postępowanie podczas upałów.

Gwałtowne burze

"W godzinach popołudniowych na zachodzie (najpewniej jeszcze na terenie Niemiec) szybko zaczną rozwijać się groźne burze o cechach superkomórki burzowej, które w krótkim czasie mogą zacząć się organizować w duży układ burzowy (MCS). Głównym źródłem porywów wiatru na czele układu będzie gwałtowne wypieranie rozgrzanej masy powietrza. Przed nadejściem systemu burz, modele pogodowe wskazują na temperatury dochodzące do 33-35 stopni, a kilka kilometrów za nim miało by to być zaledwie 20-22 stopnie. Tak ostry, poziomy gradient temperatury będzie odpowiedzialny za silne i niszczycielskie porywy wiatru.

W przypadku najgorszego scenariusza, burze przyniosą porywy wiatru dochodzące do 100-110 km/h, opady gradu o średnicy do 5 cm, choć lokalnie niewykluczone, że grad będzie większy, nawalne opady deszczu, których intensywność dochodzić będzie do 40 - 50 mm/h, co będzie prowadzić do zalań, podtopień oraz powodzi błyskawicznych. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo rozwoju trąby powietrznej" - piszą obserwatorzy