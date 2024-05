Szpital Powiatowy w Oświęcimiu wzbogacił się o łóżka dla rodziców, którzy czuwają przy swoich dzieciach na szpitalnych oddziałach. Zdjęcia

Łóżka dla rodziców małych pacjentów szpitala w Oświęcimiu

Spanie na wygniecionych materacach, twardych krzesłach i niewygodnych fotelach to wciąż codzienność dla rodziców czuwających przy dzieciach na wielu oddziałach pediatrycznych w Polsce. Stąd idea akcji prowadzonej od 2015 roku przez Fundację Ronalda McDonalda o przekazywaniu do szpitali łóżek dla rodziców lub opiekunów małych pacjentów.

Darowiznę w postaci pięciu łóżek dla oświęcimskiego szpitala sfinansował Dariusz Linert, franczyzobiorca McDonald’s Polska. W sumie Fundacja przekazała już 1398 łóżek do 94 szpitali w całej Polsce.

Są to łóżka wielofunkcyjne i kompaktowe. Dzięki funkcji składania zajmują niewiele miejsca. W ciągu dnia służą jako fotel idealny do przytulania, wspólnego oglądania bajek i czytania książeczek. Wieczorem wystarczy jeden ruch, by zamienić je w wygodne miejsce do spania. Można z nich korzystać często w ciasnych salach szpitalnych.