Szpital Rydygiera w Krakowie najwyżej w rankingu szpitali onkologicznych w Małopolsce

Jak wskazuje Fundacja Alivia, w Polsce nie istnieje ogólnodostępna baza placówek i lekarzy, w której pacjenci mogliby znaleźć informacje na temat pomiarów wskaźników jakości i efektywności leczenia. Chorzy na raka szukają więc informacji o ośrodkach onkologicznych na własną rękę.

Dlatego fundacja prowadzi ogólnodostępny portal Onkomapa.pl, na którym pacjenci i ich bliscy mogą wyrazić własną opinię na temat 108 szpitali i prawie 3,5 tys. lekarzy w nich pracujących.

- Mierzenie zadowolenia pacjentów z oferowanej im opieki jest niezmiernie istotne, ponieważ poziom satysfakcji chorego wpływa na zaufanie do lekarza, a to z kolei ma bezpośredni wpływ na relację z nim i przekłada się na skuteczność leczenia, np. poprzez stosowanie się do zaleceń. Możliwość wyrażenia swojej opinii i poziomu satysfakcji ze świadczonych usług upodmiotawia pacjenta w systemie opieki zdrowotnej i sprawia, że jego doświadczenie staje się istotnym wskaźnikiem, na który wszyscy interesariusze powinni zwracać uwagę, co obecnie nie zawsze ma miejsce - tłumaczy Agata Polińska, wiceprezes Fundacji Alivia.