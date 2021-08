Sztuka i kultura ludowa na Rynku Głównym. Trwają 45. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej

Od 14 do 29 sierpnia na Rynku Głównym potrwa jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, podczas których prezentują się artyści, twórcy i rzemieślnicy związani z kulturą ludową. W poniedziałek, 16 sierpnia podczas uroczystego otwarcia 45. edycji targów wystawców, artystów i publiczność powitali: Ryszard Pagacz wicewojewoda Małopolski, Tomasz Urynowicz wicemarszałek Małopolski, Bogusław Kośmider wiceprezydent Krakowa, Sławomir Pietrzyk wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, dr Tomáš Kašaj konsul generalny Republiki Słowacji w Krakowie, Tibor Gerencsér konsul generalny Węgier w Krakowie, a także przedstawiciele Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Centrum Sztuki Ludowej "Imago".

Wydarzenie uświetniły występy zespołu folklorystycznego "Hajduki" ze Spisza oraz "Ján Jendrichovský i jego przyjaciele".

- Jubileusz tych targów to ważne wydarzenie, bo kultura ludowa w Małopolsce jest żywa, o czym świadczą te wspaniałe produkty i dzieła sztuki. Po tak wielu latach stajecie się prawdziwą wizytówką kultury małopolskiej. Mam pewność, że wiele osób przyjeżdża do Krakowa specjalnie, by tę kulturę poznać i zobaczyć - mówił podczas otwarcia Tomasz Urynowicz wicemarszałek województwa małopolskiego.