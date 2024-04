Szukanie sponsora tytularnego dla stadionu Wisły Kraków trwa. Chętnych brak. Urząd zamierza teraz bezpośrednio przekonywać inwestorów

- W ramach konkursu na sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana nie wpłynęły do Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie żadne oferty. W kolejnym kroku ZIS będzie prowadził bezpośrednie rozmowy z potencjalnymi sponsorami - informuje Anna Nowosielska, kierownik działu komunikacji ZIS w Krakowie.

Sponsor tytularny miałby też prawo do wykorzystywania wizerunku stadionu do realizacji własnych celów marketingowych (działań reklamowych), będzie się mógł również reklamować w TV stadionowej podczas wydarzeń organizowanych przez organizatora.

W warunkach konkursu zaznaczono, że dotyczy prawa do użycia znaku towarowego sponsora tytularnego w nazwie stadionu, która zostanie wyeksponowana na elewacji na budynku piłkarskiej areny oraz na fasadzie pawilonu medialnego, a także w oficjalnych kanałach internetowych oraz wszystkich materiałach promocyjnych.

Warunki konkursu dotyczyły też m.in. umieszczenia nazwy stadionu w minimum 5 lokalizacjach na znakach drogowych przy głównych drogach dojazdowych do obiektu i do Krakowa oraz na znakach kierunku i miejscowości.

Koszty utrzymania stadionu większe niż przychody

Koszty utrzymania stadionu Wisły w 2023 roku wyniosły 9 750 912,24 zł. Przychody to 8 818 230,67 zł. To oznacza, że miasto musiało dopłacić do funkcjonowania obiektu 932 681,57 zł. Dodatkowo poniesiono wydatki związane z niezbędnymi remontami wynoszące 542 723,15 zł.