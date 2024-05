Szybka tarta dla oszczędnych Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie (gmina Myślenice) wyśmienicie gotują i pieką, korzystają oczywiście ze starych, sprawdzonych przepisów. Przepisem na szybką tartę podzieliła się Elżbieta Kurowska.



Składniki na ciasto

20 dag mąki

10 dag masła

jajko

szczypta soli

Składniki na nadzienie

3 ząbki czosnku

czerwona cebula

spory pęczek łodyg buraków ćwikłowych

sól, pieprz, kminek, ocet balsamiczny



Składniki na masę

2 duże jajka

2 łyżki śmietany 18 proc.

sól

Wykonanie

Z podanych składników zagnieść szybko kruche ciasto, wstawić na 15-30 min do lodówki. Ciastem wylepić cienko formę na tartę (średnica około 27 cm), ponakłuwać spód widelcem i wstawić do nagrzanego piekarnika na 15-20 min. (nie powinno się zrumienić, jedynie lekko podpiec).

Na patelni podgrzać 2-3 łyżki tłuszczu, wrzucić pokrojone w cieniutkie plasterki czosnek i cebulę. Poddusić kilka minut na małym ogniu, dodać posiekane łodygi i liście buraków. Przyprawić i dusić do miękkości jeszcze ok. 5-7 minut. Wyłożyć na podpieczony spód.

Roztrzepać jajka ze śmietaną, doprawić szczyptą soli. Masą zalać równomiernie nadzienie i wstawić do piekarnika na pół godziny, aż masa się zetnie i przyrumieni. Podawać na ciepło lub na zimno.