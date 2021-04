Szykuje się wycinka drzew na terenie fortu Batowice. Mieszkańcy zarzucają urzędnikom, że nie zadbali o zieleń

FLESZ - Koniec nauki hybrydowej. Dzieci wracają do szkół

Przypomina sobie, że w minionych latach podobne zakusy były już blokowane przez mieszkańców. - Może i tym razem się uda. To są nasze zielone płuca, ale przede wszystkim miejsce życia wielu dzikich zwierząt - podkreśla pani Małgorzata.

- Chcą wyciąć na raz ponad 100 drzew! W dodatku w zamian nasadzane mają być półmetrowe krzaki - to szok. Niestety, trudno nie odnieść wrażenia, że przez lata nie dbano należycie o drzewa na terenie fortu Batowice. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że tak wiele z nich z powodu złego stanu musi zostać wyciętych? - zastanawia się Małgorzata Szczygieł, jedna z mieszkanek, która liczy, że może jeszcze część zadrzewienia uda się uratować.

Teren zabytkowego Fortu Batowice porośnięty jest starodrzewem. Wielki park chętnie odwiedzają okoliczni mieszkańcy. O rosnących tam drzewach już raz było głośno, wówczas przeprowadzono tam inwentaryzację w wyniku której wskazano do usunięcia 412 drzew i 283 krzewy (z tego do wycinki natychmiastowej 241 drzew i 208 krzewów).

Obecne obawy mieszkańców potwierdzają dokumenty. Okazuje się, że miejski konserwator zabytków Jerzy Zbiegień wydał zezwolenie na wycinkę łącznie 114 drzew, w tym jesionów oraz wiązów. Termin ich usunięcia wyznaczono do końca listopada 2022 roku. Przewidziano nasadzenia zamienne w postaci krzewów wzdłuż fosy.

- Zieleń wokół fortu przez bardzo długi czas w ogóle nie była pielęgnowana. Efekt jest taki, że wiele drzew jest starych, chorych, obumierających albo już uschłych. Stwarzają one zagrożenie dla spacerujących po okolicy ludzi, więc trzeba je wyciąć - mówili wtedy przedstawiciele miasta.

- Posadzone krzewy muszą posiadać co najmniej 3 równorzędne pędy i wysokość minimalną 50 cm - zalecił konserwator. Tymczasem niektóre z przeznaczonych do wycinki drzew mają nawet ponad 300 cm w obwodzie. - To naprawdę duże okazy - podkreślają krakowianie.