Ta historia łamie serce. 9-latek uciekł z domu dziecka na Śląsku i przyjechał do Oświęcimia w poszukiwaniu swojej babci

9-latek w poszukiwaniu babci przyjechał do Oświęcimia

O chłopcu idącym ulicą Kolbego w Oświęcimiu zawiadomił operatora numeru alarmowego 112 mieszkaniec Witkowic.

- We wskazane miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli. Mundurowi podziękowali zgłaszającemu za pomoc udzieloną chłopcu. Zabrali 9-latka do radiowozu, gdzie zaczęli ustalać jego dane oraz okoliczności, w jakich znalazł się na terenie Oświęcimia. Od chłopca dowiedzieli się, że jest podopiecznym jednej z palcówek opiekuńczo-wychowawczych na Śląsku - informuje Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Jak przekazał, chciał jechać do swojej babci, więc wsiadł do przypadkowego pociągu i w ten sposób znalazł się w Oświęcimiu. Mundurowi ustalili również, że babcia małoletniego nie mieszka w Oświęcimiu. - W związku z faktem, iż chłopiec był głodny, funkcjonariusze pojechali do jednej z oświęcimskich restauracji, w której kupili mu posiłek i napoje - dodaje policjantka.