Tak 20 lat temu w Nowym Sączu świętowano wejście Polski do Unii Europejskiej

W galerii zdjęć 20 lat autorstwa naszego redakcyjnego kolegi Stanisława Śmierciaka, który w oddziale "Gazety Krakowskiej" w Nowym Sączu przepracował prawie pół wieku zanim przeszedł na zasłużoną emeryturę, znajdują się fotografie także z roku 2003. Pod koniec maja tego roku Sądeckie Towarzystwo Cyklistów zorganizowali wielką sztafetę rowerową, która miała mieszkańcom Nowego Sącza przypomnieć, że Polska stoi przed szansą wejścia do Unii Europejskiej. W niebieskich koszulkach z napisem Nowy Sącz Bruksela 2023 w dziesięcioosobowe grupy cyklistów przejeżdżały trzykilometrową pętlę z Miasteczka Rowerowego przy ul. Nadbrzeżnej przez Beliny Prażmowskiego, most 700-lecia, Kilińskiego, mostem Pierackiego i znów Nadbrzeżną do Miasteczka Rowerowego.