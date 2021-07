Tak będzie wyglądać rzeźba Przekupki Krakowskiej, która stanie na zbiegu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej. Konkurs rozstrzygnięty

Dzisiejszy plac Szczepański w niczym nie przypomina miejsca, jakim był od XIX aż do połowy XX wieku - jednego z największych targowisk Krakowa. Muzeum Krakowa postanowiło oddać hołd pracującym tam handlarkom, umieszczając rzeźbę Przekupki Krakowskiej na fasadzie swej siedziby. Krakowska Przekupka stanie na zbiegu ulic Szczepańskiej i Jagiellońskiej jeszcze tej jesieni, rzeźbę wykona prof. Aleksander Śliwa - zwycięzca konkursu ogłoszonego przez muzeum.

- To będzie taka siostra św. Krzysztofa - mówi wicedyrektor Muzeum Krakowa Anna Śliwa Suchowiak, która przewodniczyła konkursowemu jury. Rzeźba św. Krzysztofa, konkurs na projekt której rozstrzygnięto we wrześniu ubiegłego roku, stanie na fasadzie Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35) jeszcze w lipcu. – Rzeźba przekupki ma zalety podobne jak figura św. Krzysztofa, to oszczędna forma, sumaryczność, elegancja. Warto podkreślić również dobry warsztat rzeźbiarski profesora Aleksandra Śliwy, który jest autorem obu rzeźb, oraz fakt, że jego projekt bardzo dobrze wpisuje się w otoczenie.