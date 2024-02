Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Prywatnie to miłośniczka zwierząt, odważnych tatuaży i podróży

Ewa Swoboda prywatnie. Tatuaże, zwierzęta i podróże

Ewa Swoboda to niezwykle barwna postać. Urodzona w 1997 roku w Żorach znana jest nie tylko z pełnego poświęceń miłości do sportu, ale też z emocjonalnego przeżywania sukcesów. Prywatnie znana jest z zamiłowania do tatuaży i podróży. Choć jest zwolennikiem aktywnego trybu życia, lubi czasem zrelaksować się nad wodą i odpocząć na piasku. Jest także wielkim miłośnikiem zwierząt!