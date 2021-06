Taki Dzień Dziecka to marzenie! W Ogrodzie Doświadczeń zabawa łączy się z nauką

Kino znajduje się w namiocie sferycznym o średnicy 8 metrów. W reżimie sanitarnym liczba miejsc jest ograniczona do połowy to 15 miejsc. Projekcje 3D i 2D odbywają się przy użyciu laserowego rzutnika z soczewką, tzw. "rybim okiem".

Przygody Rosetty i Philae

Animowany seans opowiada o udanej misji przygotowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną, pozwalając przedstawić istotne odkrycia w mniej poważny niż zwykle sposób poprzez animację dla dzieci. Po 10 latach lotu i przebytej drodze 6,5 miliarda kilometrów przez Układ Słoneczny w 2014r. do celu swej podróży tj. komety 67P/Czuriumov-Gerasimenko dotarły sonda Rosetta oraz lądownik Philae. Rosetta badała kometę z oddali, Philae wylądował na powierzchni.

Długość: 26 min. Grupa wiekowa: 3+

Zajęcia edukacyjne

Zapach w roli głównej - 6 czerwca, niedziela, godz. 15:00

Zapachy odbierane są przez specjalne komórki węchowe, które u człowieka znajdują się w górnej części jamy nosowej. Te receptory służą do wychwytywania związków chemicznych, które unoszą się w powietrzu. Gdy substancje zapachowe docierają do nosa wraz z wdychanym powietrzem, komórki węchowe są pobudzane do wysyłania impulsów nerwowych do mózgu, gdzie następuje rozróżnianie zapachów.