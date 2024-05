Niezapomniany Dzień Dziecka czeka na najmłodszych w Zajezdni i w Ogrodzie Doświadczeń. Moc atrakcji dla każdego dziecka

Na początek w zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca wspólne oglądanie bajek wyświetlanych przy użyciu rzutnika z lat 80-tych XX wieku. Następnie, całą rodziną można wziąć udział w grze na wystawie „Miasto. Technoczułość”. Popołudnie można spędzić na kreatywnym budowaniu w Strefie Klocków. Z kolei w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema, czeka ponad 100 obiektów edukacyjnych, które uczą przez zabawę oraz cykl zajęć „Laboratorium przyrodnicze”.

Zajezdnia przy ul. św. Wawrzyńca 15

Program:

• Bajki jak dawniej! 11.00, 12.00, 13.00

Na czym dzisiaj można oglądać bajki? Na telewizorze, na tablecie, na wielkim ekranie kinowym. A kiedyś? Przyjdźcie do muzeum i sprawcie sami! Zapraszamy was na pokazy i czytanie bajek w starym styl z wykorzystaniem rzutnika z lat 80-tych XX wieku. Wiek: 1-10 lat

Czas: 30 minut (3-4 bajki czytane w pół godziny).

Wstęp: w cenie biletu wstępu na wystawę, ale wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa: [email protected] • Gra rodzinna Start: 10:30-11:30 wydawanie zestawów

Koniec: 12:00 – 13:00 podsumowanie gry Dzieci i rodzice zagrają zespołowo w grę na wystawie „Miasto. Technoczułość”. To świetną okazją do poznania wystawy, a kluczem do rozwiązania będzie rodzinna współpraca. Dla drużyn biorących udział nie zabraknie drobnych upominków.

Wstęp: w cenie biletu wstępu na wystawę, ale wymagana wcześniejsza rezerwacja mailowa: [email protected] • Strefa Klocków od 14.00 do 17.00

I Ty zostań małym konstruktorem, budowniczym bądź inżynierem. Przy pomocy dużych, piankowych klocków odkryjesz świat pełen możliwości i stworzysz co tylko chcesz. Zapraszamy was do Strefy Klocków na rodzinne budowanie i wspólną zabawę. Bilety dostępne w sprzedaży online: TUTAJ

Ogród Doświadczeń im. St. Lema, al. Pokoju 68 – Oddział Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie

Zajęcia z cyklu „Laboratorium przyrodnicze”

• godz. 16:00 Zajęcia pt. W wirze technologii Czy wiecie, czym jest efekt żyroskopowy i jakie jest jego zastosowanie? Podczas zajęć zarówno dzieci, jak i dorośli będą mieli okazję eksperymentować ze zjawiskiem, które stanowi podstawę wielu urządzeń technicznych. Dzięki modelom oraz urządzeniom, znajdującym się w Ogrodzie i wykorzystującym to zjawisko, poczujecie wpływ efektu żyroskopowego na swoje ciało. To nie tylko zabawa, ale również doskonała okazja do nauki poprzez doświadczenie.

• godz. 17:00 Zajęcia pt. Kolorowe reakcje chemiczne Krótki pokaz chemiczny dla wszystkich małych i dużych entuzjastów nauki. Podczas zajęć przeprowadzimy reakcje, w czasie których powstaną kolorowe dymy, wybuchną wulkany, a nawet urosną różnobarwne rośliny. Ogród Doświadczeń zamienimy w nietypowe chemiczne laboratorium. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom najmłodsi rozwiną umiejętności obserwacji i wnioskowania. Zajęcia odbywają się w cenie biletu wstępu do Ogrodu Doświadczeń. Szef MON: Bezpieczeństwo jest najważniejszym zadaniem rządu

