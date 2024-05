Czerwiec w Krakowie pełen wydarzeń dla całych rodzin. Dzień Dziecka, Dni Nowej Huty i nie tylko...

Dzień Dziecka w Krakowie

Nowohuckie Centrum Kultury młodym naukowcom proponuje zajęcia na czterech wydziałach Nowohuckiego Uniwersytetu Dzieci. Na Wydziale Kodowania z Robotami (g. 10.00, sala 117) dzieci będą miały okazję stworzyć i zakodować swojego wymarzonego robota-wykonawcę, na Wydziale Encek2 (g. 11.30, sala 008) spróbują zmierzyć czas świeczką i gwoździem, poznają zegary natury, dowiedzą się ile trwa „momencik” i dlaczego zegar ma 12, a nie 10 godzin. Podczas zajęć na Wydziale Ochrony Środowiska(g. 11.30, sala 006) będzie okazja do zabawy suchym lodem i ciekłym azotem oraz dowiedzenia się do czego są przydatne w codziennym życiu, a na Wydziale Detektywistycznym(g. 12.45, sala 117) pobawią się w detektywa próbującego rozwikłać zagadkę zaginięcia dzikich zwierząt. Szczegóły na stronie NCK.

A co przygotowało Muzeum Inżynierii i Techniki ? Na początek wspólne oglądanie bajek wyświetlanych przy użyciu rzutnika z lat 80-tych (11.00, 12.00, 13.00). Następnie rodzinna gra na wystawie „Miasto. Technoczułość” (10.30-13.00) nagrodzonej niedawno najważniejszą muzealną nagrodą), a po południu kreatywne budowanie w Strefie Klocków(od 14.00 do 17.00). Na najmłodszych czekają także atrakcje w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema, gdzie odbędą się zajęcia „Laboratorium przyrodnicze” (16.00,17.00). Szczegóły na stronie MIiT.

Co poza tym w czerwcu?

Wszystkich najmłodszych pasażerów Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie zaprasza do wspólnej zabawy w najbliższą niedzielę, 2 czerwca od godz. 11.00 do 14.00. Jak zapewnia MPK – atrakcji nie zabraknie i będą absolutnie unikatowe. "Będziecie mogli samodzielnie poprowadzić nowoczesny, ponad 40-tonowy tramwaj, zobaczyć jak się go myje, ale nie stojąc gdzieś obok, ale jadąc w środku tramwaju przez myjnię i mogąc przez szybę wagonu niemal dotknąć wirujących szczotek myjni. A to nie wszystko. Dla dzieci na terenie zajezdni przygotowaliśmy 11 przystanków z różnego rodzaju atrakcjami. Do dyspozycji najmłodszych będą nowoczesne oraz zabytkowe tramwaje i autobusy. Udostępnione zostaną miejsca, na co dzień całkowicie zamknięte dla osób, które nie są pracownikami. Będą konkursy, zabawy i nagrody" - zapowiada MPK.