Jaskinia Mroźna w Tatrach ponownie otwarta dla turystów. Wstęp jest dodatkowo płatny

Jaskinia Mroźna została odkryta w 1934 r. przez Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zahorskiego. Od 12 lipca 1953 r. jest udostępniana turystom. Długość korytarzy to ok. 773 metry, z czego ścieżka turystyczna to ok. 500 metrów.

Jaskinia czynna jest codziennie od godz. 9 do 17. Ostatnie wejście jest możliwe o godz. 16.30. Wejście do jaskini jest dodatkowo płatne. Bilety wstępu w cenie 10 zł za osobę (dzieci do 7 lat bezpłatnie) można kupić w punkcie wejścia do parku w Dolinie Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony tpn.gov.pl/bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej. Przy wejściu do jaskini można jednak płacić jedynie gotówką.

Jaskinia nie jest oświetlona, dlatego konieczne jest posiadanie własnej latarki lub czołówki. - Pamiętajcie, że światło z telefonu komórkowego może być niewystarczające. Zalecamy także posiadanie własnego kasku – ostrzega Tatrzański Park Narodowy. - W jaskini jest zimno. Wewnątrz panuje stała temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza. Dlatego wchodząc do Mroźnej warto założyć coś cieplejszego.