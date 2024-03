Tanie i sprawne (nadal). Oto samochody z Nowego Sącza na dojazd do pracy

My szukaliśmy pojazdów do 3 tys. 500 zł z Nowego Sącza i okolic, które sprzedający, osoby prywatne i handlarze, przypisali do kategorii: stan techniczny – nieuszkodzony.

Plusem takich niezbyt wysokich zakupów na pewno jest fakt, że samochody z lat 90-tych czy te mające po kilkanaście lat mimo sporej eksploatacji nadal oferują względnie bezawaryjną jazdę. Często jest również tak, że i sama naprawa nie zrujnuje naszego portfela.

- Jeżdżę starym oplem z instalacją gazową zamontowaną kilka lat temu. Ktoś powie, że to złom, ale dla mnie to wyjątkowe auto. Pokuszę się nawet o twierdzenie, że już takich nie robią. Teraz rządzi plastik i by samochód był nieźle napakowany, super wyglądał, ale gdy się zepsuje, wtedy jest już problem. Nawet radio ciężko samemu wymienić - komentuje Karol Pabis, który na co dzień porusza się Oplem Astrą z 1999 roku.