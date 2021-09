Tarnów aż dekadę czekał na rozpoczęcie budowy łącznika autostradowego do Mościc. Droga i nowy most na Dunajcu powstaną w dwa lata?

FLESZ - Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

Chociaż A4 łączy Tarnów z Krakowem już od dziewięciu lat, zachodnia część Tarnowa do dziś nie doczekała się połączenia autostradowego z prawdziwego zdarzenia. Przez lata kierowcy przebijali się z autostrady w kierunku Mościc lokalnymi drogami w gminie Wierzchosławice.

Od blisko dwóch lat nawet tego już nie ma, po tym jak z użytkowania wyłączono most na Dunajcu na drodze powiatowej w Ostrowie. Nowa przeprawa ma być gotowa wiosną przyszłego roku, ale wkrótce w jej pobliżu budowany będzie drugi, większy most. To będzie element łącznika autostradowego, na który Tarnów tak długo czeka.

We wtorek (28 września) budowa oficjalnie się rozpoczęła, a termin jej zakończenia zaplanowano na połowę 2023 r. Za inwestycję odpowiada Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.