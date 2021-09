Tarnów. Kontrole dymu nad miastem z użyciem drona będą w tym sezonie zdecydowanie częstsze [ROZMOWA]

Robi się co raz chłodniej, niektórzy już palą w piecach, żeby się ogrzać. Rozpoczęliście kontrole palenisk domowych?

My cały rok prowadzimy takie kontrole, ale faktycznie w sezonie grzewczym ich intensywności jest dużo większa. W tym okresie jest też zdecydowanie większe oczekiwanie społeczne na realizowanie tego typu kontroli, co widać w liczbie zgłaszanych do nas interwencji.

Będą kontrole dymu z użyciem drona, które posiada tarnowska jednostka?

W tym sezonie działania z dronem będą zdecydowanie bardziej intensywne niż w czasie kiedy przez pandemię byliśmy zobligowani poleceniem wojewody do realizacji czynności związanych tylko z przeciwdziałaniem COVID-19. Zaplanowaliśmy już taki harmonogram działań, że od września i przez cały sezon grzewczy będziemy dokonywali przy pomocy drona analizy tego czym palą mieszkańcy.