Tarnów. Mamy do czynienia z wulgaryzacją języka polityki. Boje się, że może to doprowadzić do tragedii [ROZMOWA]

Co pan myśli o kontrowersyjnych billboardach z wizerunkiem Pawła Kukiza, które pojawiły się w Tarnowie i Brzozówce?

Osoba, która powiesiła te billboardy ma świadomość naruszenia dóbr osobistych Pawła Kukiza. Intencja jest jasna, chodziło o to, by obrazić Pawła Kukiza. To tak na prawdę jest publiczny lincz na pośle na Sejm Rzeczypospolitej. Jeśli ktoś współpracuje z innymi partiami to jest wszystko w porządku, ale jeśli człowiek ma ochotę współpracować z PiS-em, to już nie jest w porządku. To jest atak na swobody obywatelskie i hipokryzja.

Pan też kiedyś podjął decyzję o tym, aby odejść z antysystemowego ruchu Kukiz'15 i dołączyć do Solidarnej Polski. Spotkał się pan wtedy z hejtem?

Byłem porównywany do krów, które PiS kupuje na targu. Po takim ataku personalnym człowiek cierpi i musi się sam z tym zmierzyć. Teraz współczuje Pawłowi Kukizowi, mam nadzieje, że przetrwa ten hejt i stanie się mocnym ogniwem Zjednoczonej Prawicy, a jego postulaty będą realizowane.