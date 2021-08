Tarnów. MPEC kupi więcej ciepła z Grupy Azoty do ogrzewania mieszkań w całym mieście. W zamian zredukuje zużycie węgla

Tarnów siega szerzej po ciepło odpadowe z Azotów

Zawarcie porozumienia z Grupą Azoty to jedno z działań zmierzających do podniesienia przez MPEC parametrów systemu ciepłowniczego, z wysokim udziałem energii odnawialnej i tzw. ciepła odpadowego. To ostatnie produkuje Grupa Azoty w swoich instalacjach przemysłowych.

- To ciepło jest efektem ubocznym procesów produkcyjnych w Azotach, a my z niego skorzystamy. Dzięki temu nie będziemy musieli zużywać tyle węgla, co dotąd do jego wyprodukowania. Dzięki temu będziemy również ponosić mniejsze opłaty z tytułu emisji CO2, a jednocześnie będziemy lepiej postrzegani w tym względzie, co powinno nam otworzyć drogę do uzyskania unijnych dofinansowań na realizowane przez nas projekty – mówi Piotr Augustyński, Przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC, który aktualnie wykonuje obowiązki prezesa spółki.

MPEC dostarcza do swojej sieci w Tarnowie ponad 160 megawatów ciepła. Większość jest produkowana we własnych instalacjach, część pochodzi z Grupy Azoty. Dzięki nowej umowie wielkość dostaw z chemicznej spółki zwiększy się z 19 do maksymalnie 30 megawatów.