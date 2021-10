Tarnów. "My zostajemy w UE". Manifestacja na Rynku z unijnymi flagami i proeuropejskimi hasłami na transparentach [ZDJĘCIA 10.10.21]

Protest na Rynku w Tarnowie

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18 wspólnym odśpiewaniem hymnu Polski a, na koniec zgromadzeni wykonali "Odę do radości". Podczas protestu na Rynku głos zabrały zaproszone osoby, wśród których byli m.in. samorządowcy różnych szczebli.

Jako pierwszy przemawiał prezydent Tarnowa - Roman Ciepiela.

- Chcemy się rozwijać, budować bezpieczną Ojczyznę dla nas, dla naszych dzieci i wnuków. Wiele osób marzyło o tym, aby Polska była w pełni demokratyczna, wolna i zjednoczona ze wspólnotami europejskimi. Jesteśmy częścią Europy, a nasza obecność w UE daje nam bezpieczeństwo – mówił prezydent Tarnowa. Po czym stwierdził. - Niepokojące jest to, że możemy zostać z Unii Europejskiej wyprowadzeni bez naszej wiedzy i naszej zgody. My sobie tego nie życzymy. Ja Roman Ciepiela sobie tego nie życzę i deklaruję, że chcę zostać w UE. Nie należy niczego wykluczać, ale to musi być nasza zbiorowa decyzja. Na pewno nie teraz i nie w takich okolicznościach – dodał.