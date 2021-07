Tarnów. Na blokowiskach za wywóz śmieci zapłacą trzy razy drożej? Miasto grozi, bo lokatorzy odpadów nie segregują

Kontrola wiat śmietnikowych w Tarnowie

Na ośmiuset drzwiach wejściowych do klatek schodowych bloków TSM pojawiły się kolorowe kratki z informacją o tym, że mieszkańcy mogą zapłacić więcej za śmieci. Ma to być kara za tych, którzy nie sortują odpadów, a do pojemników wrzucają co popadnie. Zgodnie z tymi zapowiedziami cena może wzrosnąć z 24 złotych nawet do 84 złotych od osoby.

- Ja dokładnie sortuję śmieci, a stosowanie odpowiedzialności zbiorowej jest niesprawiedliwe. Dlaczego mam płacić za tych, którzy mają w nosie zasady i nasze środowisko? Taka podwyżka na pewno zadziała negatywnie, ludziom już w ogóle nie będzie chciało się sortować - mówi pan Grzegorz, którego spotkaliśmy w rejonie Osiedla Niepodległości w Tarnowie.