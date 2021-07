Tarnów. Na patrol z policjantami wyjedzie w niedzielę... ksiądz. Nietypowa akcja z okazji dnia św. Krzysztofa [ROZMOWA]

Kierowca-chrześcijanin to jaki kierowca?

To kierowca, który pamięta o tym, aby przed wyruszeniem w drogę krótko się pomodlić czy chociaż przeżegnać, a w czasie jazdy trzyma nerwy na wodzy – nie wyzywa i nie obraża innych, ale z wyrozumieniem podchodzi do osób, którym zdarza się popełniać błędy za kierownicą. Mało tego, nie dość, że wybaczy to jeszcze pobłogosławi go, uśmiechnie się albo przyjaznym gestem okaże komuś wsparcie.

Dlaczego to jest tak ważne?

Wszyscy jesteśmy ludźmi i błędy się nam zdarzają. Każdy z nas przecież kiedyś też uczył się prowadzić samochód i nie od razu byliśmy w tym perfekcyjni. Stąd, gdy widzimy kursantów czy młodych kierowców z zielonym listkiem na szybie, podchodźmy do ich zachowań na drodze z wyrozumiałością oraz empatią i nie przeklinajmy ich od razu za to, że źle zaparkowali czy wykonali nieprawidłowy manewr.