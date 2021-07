Tarnów na trasie Tour de Pologne. Czwarty "królewski" etap do Bukowiny wyruszy sprzed siedziby Grupy Azoty w Mościcach

Rozpoczynający się 12 sierpnia w Tarnowie etap nazywany "królewskim" liczyć będzie 160 kilometrów, a jego meta będzie przy Bukovina Resort. Dla kolarzy będzie to czwarty dzień ścigania się podczas tegorocznego Touru.

- Dzięki umowie Grupy Azoty z organizatorem, po 7 latach przerwy Tour de Pologne wraca do Tarnowa. To popularny wyścig, od wielu lat dostarczający sportowych emocji milionom Polaków. Popularyzuje tak ważną współcześnie kulturę rowerową, a rowery to środek transportu mocno związany z historią tarnowskiej fabryki i jej pracownikami od 1927 roku. Cieszę się, że Grupa Azoty będzie w 2021 roku gospodarzem etapu i startu, który odbędzie się przy głównej siedzibie spółki w Mościcach - mówi Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty S.A.