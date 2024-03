Tarnów nie znalazł kupców na działki pod Górą św. Marcina. Atrakcyjna lokalizacja miała skusić wielu chętnych, ale ceny okazały się zaporowe

– Ta urokliwa część miasta, z widokiem na Górę św. Marcina, z pewnością zachwyci każdego, kto marzy o własnym domu i przydomowym ogródku – brzmiała zachęta na oficjalnym portalu urzędu miasta Tarnowa przy ogłoszeniu o wystawieniu przez magistrat na sprzedaż terenów w rejonie ul. Lotniczej, Pilotów i Modelarskiej.

Zaproponowane ceny wywoławcze, jak pokazały ogłoszone przetargi, okazały się jednak zaporowe. Udało się sprzedać tylko 8 z 68 działek. Nabywców znalazły przede wszystkim najmniejsze i najtańsze.

- Przypuszczam, że w tym przypadku przeszkodą dla wielu nie okazała się cena sama w sobie, gdyż działki w tej lokalizacji zawsze były drogie, ale to, że teren jest nieuzbrojony i praktycznie nieprzygotowany pod budownictwo. Nie ma mediów, nie ma kanalizacji, nie ma dróg dojazdowych. A to dla osoby, która zdecyduje się na kupno, oznacza dodatkowe wydatki i niemały kłopot. Gdyby miasto wcześniej zadbało o to i przygotowało ten teren, jak należy, to nie miałoby żadnych problemów ze sprzedażą tych działek – komentuje Ryszard Grzebień, ekspert rynku nieruchomości, dyrektor oddziału Bestate Nieruchomości w Tarnowie.