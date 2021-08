Tarnów. Obywatelski projekt uchwały o współfinansowaniu zabiegów in vitro ma wymaganą liczbę podpisów. Co zdecydują radni?

In vitro refundowne z budżetu Tarnowa?

Miesiąc temu lokalni działacze lewicy wyszli z pomysłem, aby Tarnów refundował in vitro dla par z miasta, które nie mogą począć dziecka w sposób naturalny. Zbieranie wymaganej liczby podpisów poparcia pod tą inicjatywą poszło wyjątkowo szybko.

- Kilka krótkich wyjść na ulice Tarnowa pozwoliło nam zebrać ponad 600 podpisów, czyli dwa razy tyle, ile formalnie potrzeba do nadanie temu projektowi dalszego biegu. Moglibyśmy ich mieć zdecydowanie więcej, ale chcemy, żeby trafił on do jak najszybszego procedowania w radzie miejskiej – mówi Krzysztof Jabłoński, pomysłodawca uchwały.

Obywatelski projekt zakłada, że w ciągu pięciu lat na zabiegi in vitro z miejskiej kasy przeznaczone byłoby 900 tysięcy złotych. Mogłoby z niego korzystać około 60 par z Tarnowa. Każda z nich miałaby możliwość skorzystania maksymalnie z trzech prób, czyli trzykrotnego dofinansowania w jednorazowej wysokości ok. 5 tys. zł. Koszt jednego zabiegu to ok. 8-12 tysięcy złotych