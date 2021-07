Tarnów. Oszuści znów zaatakowali tarnowian. Z kont poszkodowanych zniknęła spora suma pieniędzy

Oszuści zaatakowali w Tarnowie

W pierwszym przypadku tarnowianka robiła zakupy przez internet. Kiedy chciała za nie zapłacić. zalogowała się do swojego banku za pomocą przesłanego linku na telefon komórkowy, podając swój login i hasło. Okazało się, że to fałszywa strona banku, a poufne dane mieszkanki Tarnowa trafiły do oszustów, którzy dokonali trzech wypłat. Z konta zniknęło ponad 8 tysięcy złotych.

Inna poszkodowana tego dnia w Tarnowie w identyczny sposób dała się okraść. Tym razem oszust z konta wypłacił 20 tysięcy złotych.

Oszukać dał się także 72-letni tarnowianin, do którego zatelefonowała kobieta z propozycją zarobienia pieniędzy przez internet. Przekonała go, że najpierw sam musi wykonać mobilny przelew. Ponieważ starszy pan nie był biegły w tego typu transakcjach, oszustka zaoferowała "pomoc". Krok po kroku wyjaśniła, jak na wskazane konto ma przelać 774 złote. Gdy zorientował się, że został oszukany, było już za późno.