Tarnów. Sztafetowe pielgrzymowanie to tylko namiastka prawdziwej pielgrzymki

Już za kilka dni wyrusza XXXIX Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę. Jak będzie wyglądała w tym roku?

Pielgrzymka, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie miała formę sztafety. Każdego dnia będą wychodzić określone grupy, które przejdą wyznaczoną trasę. To jedyna forma, którą w obecnej sytuacji można zorganizować odpowiedzialnie. Jest dla nas komfortowa, ponieważ najtrudniejszym elementem w pandemicznym wydaniu są noclegi, dlatego unikamy tej stresowej dla wszystkich sytuacji.

Jakie są zalety takiej formy pielgrzymowania?

Po pierwsze dzięki sztafecie unikamy problemu przejścia przez most w Ostrowie, który jeszcze nie istnieje. Po drugie ta forma sprawiła, że wyznaczyliśmy nową trasę przez Niedomice, którą zamierzamy kontynuować z częścią pielgrzymów, gdy już wszystko wróci do normy. Jednodniowa pielgrzymka okazała się też dla wielu możliwa ze względów urlopowych czy zdrowotnych. Łatwiej zmierzyć się z jednym dniem wędrówki niż kilkoma. Jednak ja cały czas podkreślam to tylko namiastka pielgrzymki.