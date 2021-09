Tarnów. Ulica Lwowska po przebudowie stanie się szersza, ale wąskie gardło pod wiaduktem pozostanie zmorą kierowców Paweł Chwał

Pod wiaduktem na Lwowskiej jest obecnie po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dodatkowe mają powstać kosztem chodników i wysepki rozdzielającej jezdnie Paweł Chwał Zobacz galerię (19 zdjęć)

Kolejny drogowy absurd w Tarnowie. Przebudowa ulicy Lwowskiej wreszcie zbliża się do końca. Problem w tym, że dodatkowa jezdnia korków na wlocie do miasta raczej nie rozładuje. Zawczasu nikt bowiem nie pomyślał, że trzeba poszerzyć prześwit pod wiaduktem kolejowym, by nie stanowił wąskiego gardła.