Tarnów. W dawnej rezydencji Sanguszków i pałacu biskupim powstanie Pasaż Odkryć. Kamienica przy Rynku czeka na wyjątkowe eksponaty ZDJĘCIA

Kamienica Rynek 4 to ponad 1400 metrów kwadratowych powierzchni do zagospodarowania. Ogromne wrażenie robią zwłaszcza potężne piwnice z grubymi ścianami z cegły oraz sale na I piętrze, których ozdobą są piękne polichromie, będące pozostałością po poprzednich właścicielach budynku. XVI-wieczna kamienica początkowo była własnością książąt Sanguszków, później mieścił się w niej sąd, a następnie pałac biskupi.

- Nie będziemy z nikim konkurować. Mamy własną indywidualność. To, co zaproponowaliśmy – z całą ścieżką historyczną pokazującą czemu służył w przeszłości ten budynek stworzy wyjątkową przestrzeń, która połączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Miejsce to ma bowiem kształcić zdolne, młode umysły i kreować przyszłość – dodaje Agnieszka Kawa, zastępca prezydenta Tarnowa.