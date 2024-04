Tarnowianin Mateusz Cierniak zadebiutuje w żużlowej Grand Prix na PGE Narodowym w Warszawie. "Nie nakładam na siebie presji"

Mateusz Cierniak to urodzony w 2002 roku syn Mirosława, byłego żużlowca Unii Tarnów. Idąc w ślady ojca Mateusz uczył się żużlowego fachu w szkółce UKS Jaskółki i reprezentował barwy tarnowskiego klubu w latach 2019-2020, by w 2021 roku przenieść się do występującego w ekstralidze Motoru Lublin.

W Warszawie założy plastron z nr 16, dołączając do czterokrotnego mistrza świata, kolegi klubowego Bartosza Zmarzlika oraz Dominika Kubery i Szymona Woźniaka.

21-latek jest już dwukrotnym mistrzem świata juniorów, po zwycięstwie w serii SGP2 w 2022 i 2023 roku, zajmując pierwsze miejsce w czterech z sześciu rund, w których występował w ciągu dwóch lat. Odegrał również kluczową rolę w zawodach drużynowych, gdy reprezentacja Polski do lat 21 z nim w składzie zdobyła złote medale FIM SoN2 w 2022 i 2023 roku.