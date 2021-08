Tarnów-Ostrów. Było kilka dni opóźnień, ale nie ma ryzyka, żeby budowa mostu w Ostrowie się przedłużyła [ROZMOWA]

Jest pan zaskoczony decyzją radnych gminy Wierzchosławice, którzy nie zgodzili się, aby dołożyć do budowy mostu w Ostrowie prawie 900 tysięcy złotych?

Jestem zawiedziony, to nie tędy droga do dobrej współpracy między samorządami. Mieliśmy nadzieję, że radni z Wierzchosławic bez problemu przychylą się do naszego wniosku, który wysłałem im odpowiednio wcześniej, żeby mogli tę kwotę zaplanować w przyszłorocznym budżecie. Liczyłem się z tym, że może być tego mniej - może 200, 300 tysięcy, ale to, że radni całkiem odmówili wsparcia jest dla mnie niezrozumiałe.

Skąd powiat znajdzie te pieniądze?

Na pewno wpłynie to na budżet powiatu, bo musimy prawie 900 tysięcy zaplanować na przyszły rok. Jestem starostą od dziewięciu lat i nie pamiętam takiej sytuacji, żeby kiedykolwiek samorząd odmówił nam wsparcia, tym bardziej w przypadku tak kosztownej inwestycji. Niech przykładem będzie budowa drogi Karwodrza-Ładna, której koszt wynosi 28 milionów złotych, a po 2 miliony dołożyły samorządy Skrzyszowa i Tuchowa. Gmina Zakliczyn dołożyła natomiast 1,4 miliona do budowy drogi powiatowej. Takich przykładów mogę podawać dużo więcej.