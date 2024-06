Tarnowski Oddział Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych świętował dzisiaj w Bieczu. Członkowie zastrzegają: nie jesteśmy rekonstruktorami

Przyjęcie barw

Biecki oddział kawalerii liczy około 20 członków. Najmłodsi uczą się jeszcze w podstawówce, najstarsi zaś cieszą z emerytury. Łączy ich jednak jedno – miłość do historii, którą chcą poznawać nie tylko z podręczników, ale też w praktyce. Członkostwo w takiej grupie zobowiązuje bowiem do zadbania i poszanowania munduru, poznaniu stopni służbowych, szczegółowej historii formacji, którą się odtwarza czy zasad musztry. Do tego dochodzi udział w rekonstrukcjach historycznych czy uroczystościach patriotycznych.

Do tej pory bieczan widywaliśmy najczęściej w barwach 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie.