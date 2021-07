Tatry. Najazd turystów na górskie szlaki. Parkują gdzie popadnie. Policja odholowuje źle zaparkowane auta

W środę przed południem cztery nieprawidłowo zaparkowane pojazdy przy drodze do Morskiego Oka zostały odholowane.

- Policjanci z Komisariatu Policji w Bukowinie Tatrzańskiej patrolując swój rejon działania otrzymali zgłoszenie o czterech nieprawidłowo zaparkowanych pojazdach przy drodze prowadzącej do Morskiego Oka w rejonie Łysej Polany. Wcześniej wielokrotnie informowano o zmianie organizacji ruchu na tej drodze. Pomimo wolnych miejsc parkingowych i czytelnych znaków w tym rejonie czterech kierowców postanowiło zaparkować na zakazie. Konsekwencje tego postępowania to odholowany pojazd i mandat karny - informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.

Na drodze od Wierch Porońca do Łysej Polany są nowe oznakowanie informujące o tym, iż każdy nieprawidłowo zaparkowany pojazd, nawet, jeżeli został zaparkowany w sposób, który nie powoduje zagrożenia, zostanie odholowany na koszt właściciela. Mandat to tylko początek finansowych problemów kierowców. Do 100 zł kary i punktu karnego turyści będą musieli doliczyć 400 zł za odholowanie auta do 3,5 t i opłata za parking (30 zł/doba ). Jak widać koszty stają się już odczuwalne.