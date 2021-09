Tatry. Od soboty zamykają Orlą Perć. Park wraca do remontu szlaków

Po poprawie pogody w partiach wysokogórskich stopniał śnieg. To pozwoliło parkowi wrócić do planów remontowych na szlakach. Dlatego turystów wybierających się w weekend w góry czekają niespodzianki. TPN zamyka popularne szlaki w rejonie Orlej Perci.

Zamknięte zostaną:

czerwony szlak na odcinku Kozia Przełęcz – Kozi Wierch – Przełączka nad Dolinką Buczynową (w obu kierunkach)

czerwony szlak na odcinku Przełączka nad Dolinką Buczynową – Kozia Dolinka (w obu kierunkach)

żółty szlak na odcinku Dolina Pięciu Stawów – Kozia Przełęcz (w obu kierunkach).

Szlaki te będą zamknięte do odwołania. Ponadto od 2 października do odwołania zostają również zamknięte drogi taternickie w obrębie grani i leżących poniżej ścian (we wszystkich kierunkach) od Koziej Przełęczy do Przełączki nad Dolinką Buczynową.

Utrudnienia związane z remontem wędrowcy mogą napotkać także na innych niżej położonych szlakach. - Utrudnienia występują na szlakach w Dolinie Białego, w Staników Żlebie oraz na odcinku Hala Kondratowa - Przełęcz pod Kopą Kondracką. W tych miejscach należy zachować szczególną ostrożność - informuje TPN.