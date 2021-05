Tatry. - Przy zejściu ze Świnicy na Zawrat było dużo wypadków - mówi naczelnik TOPR. Dlatego pojawi się tam szlak jednokierunkowy

Szlak został zamknięty dla turystów po obrywie skalnym, do jakiego doszło na Niebieskiej Turni w 2018 roku. W ubiegłym roku został wyremontowany. TOPR zalecił jednak parkowi wprowadzenie jednokierunkowego ruchu turystycznego. Dlaczego? O tym rozmawiamy z Janem Krzysztofem, naczelnikiem TOPR.

Sąd zmiana na szlaku ze Świnicy na Zawrat? Dotychczas, przed obrywem skalnym, ruch tak odbywał się w dwóch kierunkach.

To była moja sugestia po oględzinach w terenie i analizie całej sytuacji w tym rejonie Tatr. Doszliśmy do wniosku, by otworzyć ten szlak w jednym kierunku – od Zawratu do Świnicy. Chodzi o to, że podczas zejścia ze Świnicy w kierunku Zawratu dochodziło do dużej ilości wypadków, w tym śmiertelnych. To są liczby porównywalne do całej Orlej Perci czy Rysów. Dlatego chcemy sprawdzić, czy taka regulacja zapobiegnie wypadkom.