Tatry Słowackie. Polscy turyści potrzebowali pomocy, bo... zeszli ze szlaku w trudny teren

- Polacy w wieku 22 i 27 lat znaleźli się w trudnym terenie poza szlakiem. Nie potrafili samodzielnie z niego wyjść - informuje HZS na swojej stronie internetowej. - Na ratunek ruszyliśmy im więc na pokładzie śmigłowa. Na linach byli oni kolejno ewakuowani pod śmigłowcem do Chaty Zbójnickiej. W tym miejscu następnie wsiedli już na pokład helikoptera i zostali zwiezieni do Starego Smokowca Ponieważ oboje nie odnieśli obrażeń, udali się do swojego hotelu już o własnych siłach.

To już kolejny w ostatnich dniach przypadek, gdy nasi rodacy wybierają się na szlak w Wysokich Tatrach bez odpowiedniego przygotowania.

Zmarły w sobotę w Tatrach Słowackich Polak nie wspinał się sam?