Tatry. Testują wózek dla osób niepełnosprawnych, który może otworzyć dla nich wędrówki po górach

Rocznie TPN odwiedza ok. 3 mln wędrowców. Jednak dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim większość szlaków jest niedostępna. Zostają im właściwie dwa – do Morskiego Oko i wyjazd kolejką linową na Kasprowy Wierch. Asfaltową trasę do Morskiego Oka pokonał np. samodzielnie w 2015 roku 5-letni wówczas Arek z Krakowa, który porusza się na wózku inwalidzkim. Resztę tatrzańskich zakątków osoby niepełnosprawne mogą pooglądać co najwyżej na zdjęciach. Chyba, że ma się twardych kolegów, którzy wyniosą osobę niepełnosprawną na własnych plecach.

Siostra Ani, Maria - pracownik TPN, znalazła sposób, dzięki któremu Ania będzie mogła cieszyć się Tatrami częściej. Dziewczyny zorganizowały na początku 2021 roku zrzutkę na nietypowy wózek Joëlette. Uzbierały ponad 18 tys. zł. I to wystarczyło, by zamówić we Francji nowy pojazd.

Sprzęt francuskiej firmy Ferriol-Matrat jest przystosowany do poruszania się w trudnych górskich warunkach, jest to rodzaj lektyki z jednym kołem, kubełkowym siedziskiem i czterema uchwytami dla dwóch osób pomagających. Prototyp powstał we Francji w 1987 roku. Joël Claudel, przewodnik górski, skonstruował wózek dla swojego sparaliżowanego siostrzeńca. Konstrukcja, której wykonanie zajęło mu dwa dni, do dziś jest podstawą Joëlette. Sprzęt umożliwia aktywność w górach nie tylko latem, ale także zimą. Właśnie na takim wózku z nartami w lutym 2021 roku wolontariusze z fundacji „W Góry serca” wywieźli niepełnosprawnego 7-latka z Krakowa na szczyt Kasprowego Wierchu, a następnie z nim zjechali do Kuźnic.