Tatry. To był rekordowy weekend Bożego Ciała w górach. Po szlakach wędrowało niemal 100 tys. osób

Według danych z punktów sprzedaży biletów TPN, od 3 do 6 czerwca 2021 roku na szlaki weszło łącznie 99 127 osób. Najbardziej obleganym dniem był piątek 4 czerwca - który zresztą okazał się najładniejszym dniem całego weekendu. Wówczas po szlakach wędrowało łącznie 38 484 osoby. Dzień wcześniej w góry weszło 24 564 osoby, w sobotę 5 czerwca - 21 639, a w niedzielę 6 czerwca - 13 440.

Najpopularniejszy oczywiście był szlak do Morskiego Oka. Przez cztery majowe dni weszło tam łącznie 25 389 osób. 3, 5 i 6 czerwca średnio dziennie wędrowało tam ok. 5 tys. osób. W piątek 4 czerwca do Morskiego Oka weszło aż 10 358 osób.