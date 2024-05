Te fotoradary w Małopolsce zrobiły najwięcej zdjęć. Po kilka tysięcy wykroczeń na jeden fotoradar. W tych miejscach lepiej uważać

Te fotoradary w Małopolsce mają najwięcej pracy

Spoglądając na dane z roku bieżącego już widać, gdzie kierowcy mają "ciężką nogę". Póki co najwięcej zdjęć zrobił fotoradar w Krzyszkowicach - łącznie od stycznia do kwietnia - włącznie - udokumentował 2 931 naruszeń (najwięcej w marcu - 837). Drugi na liście jest fotoradar w Liszkach - 2 337 zdjęć (najwięcej w lutym - 650), i w Krośnicy - 1 464 (najwięcej w kwietniu - 520).

O ile średnio kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość w tych miejscach?

Jak udało nam się dowiedzieć, średnie przekroczenie dozwolonej prędkości w Krzyszkowicach to 21 km/h. Z kolei największe wykroczenie w tym roku zostało tam odnotowane 6 stycznia. Wówczas kierujący fordem przy ograniczeniu do 70km/h, jechał 129 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł i 13 punktów karnych.

Z kolei w Liszkach średnie przekroczenie dozwolonej prędkości to 16 km/h. W tym miejscu 29 stycznia br. kierujący audi przy ograniczeniu do 50km/h jechał o 42km/h zbyt szybko. Za to, że jego licznik w momencie zrobienia zdjęcia pokazywał 92 km/h - kierujący został ukarany mandatem w wysokości tysiąca zł i 11 punktów karnych.

Średnie przekroczenie dozwolonej prędkości w Krośnicy to również 21 km/h. To właśnie tutaj 9 lutego br. kierujący oplem przy ograniczeniu prędkości do 50 km/h miał na swoim liczniku 100 km/h. Kierujący został ukarany mandatem w wysokości tysiąca zł i 11 punktów karnych.