Teatr. Gombrowicz w Ludowym. Premiera „Iwony, księżniczki Burgunda” Cezarego Tomaszewskiego

Dramat Gombrowicza doczekał się wielu interpretacji i realizacji scenicznych, a milcząca postać Iwony skłania do pytań o to, kim jest i dlaczego milczy. Tymczasem przedstawienie Cezarego Tomaszewskiego zostało osnute nie wokół milczenia, a wokół dwóch kwestii, które wypowiada bohaterka: wszystko w kółko, ciągle w kółko i przyznania, że Iwona wierzy w Boga.

- Idąc tym kluczem, stworzyliśmy przedstawienie, które jest analizą przemocy między ludźmi, przemocowości zapisanej w genach i sankcjonowana przez mit cierpienia i przemocy, który ma wymiar religijny - wyjaśnia reżyser. - Jeśli zakładamy, że cierpienie ma sens, nie zauważamy, że ranimy wszystkich wokół, bo jeśli ma sens, to jest prawomocne – tymczasem tak nie jest. Najbardziej przerażające w tekście Gombrowicza jest to, że nie chodzi o przemoc wobec Iwony, w każdym słowie każdy bohater jest przemocowy wobec innych. Mamy tu grupę zakompleksionych osób, które nie są w stanie wyjść z tego koła przemocy. Wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć dopiero dziś, gdy temat przemocy został nakłuty. Kluczowe jest także zrozumienie, że nie chodzi o kamienowanie sztandarowych przypadków, a zauważenie tych mechanizmów u siebie. Dopiero ta świadomość może doprowadzić do zmiany.